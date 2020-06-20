За прошедшие сутки в РФ от коронавируса вылечились 10 186 человек

https://static.news.ru/photo/73a3da14-b2ce-11ea-97fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За прошедшие сутки на территории России из медицинских учреждений были выписаны 10 186 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 20 июня сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что в настоящее время число вылечившихся от коронавируса граждан РФ достигло 334 592. В Москве за прошедшие 24 часа из больниц выписали 2115 пациентов, в Московской области — 1148. Также известно, что в Санкт-Петербурге ещё 794 человека вылечились после заражения COVID-19.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 186 пациентов, за всё время с начала пандемии — 334 592, — заявили в оперштабе.

Количество новых случаев заражения COVID-19 за 24 часа составило 7889. Всего в России выявлено 576,9 тысячи заболевших. Общее число жертв инфекции составило 8002 человека. За сутки в стране скончался 161 пациент.

Как ранее передавал NEWS.ru, 19 июня в Москве был зафиксирован минимум смертей от COVID-19 с начала мая — жертвами инфекции стали 34 человека. До этого ежедневно умирали по 50–80 человек. Согласно последним данным, в столице количество заражённых составляет 212 тысяч человек. Выявляемость новых случаев вернулась к показателям начала апреля.

В мире более 8,4 млн человек заразились коронавирусом. В результате заражения 453,2 тысячи пациентов умерли. Свыше 4 млн выздоровели.