За последние сутки в России подтвердили 2558 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/94d74e24-7d5d-11ea-8468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в 62 регионах РФ зарегистрировали 2558 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 179 человек, умерли 18.

По данным оперативного штаба на 13 апреля, всего в России зарегистрировано 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 148 человек.

Десять летальных случаев от подтверждённой инфекции за прошедшие сутки зафиксированы в Москве, три — в Нижегородской области, два — в Чечне, по одному — в Северной Осетии, Московской и Мурманской областях.

Как писал NEWS.ru, за сутки из московских больниц после выздоровления выписаны 150 человек, у которых ранее был подтверждён диагноз коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших москвичей увеличилось до 837. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.