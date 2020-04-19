За неделю в РФ было выявлено 27 тысяч случаев заражения COVID-19

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Медицинские специалисты на территории России за прошедшую неделю выявили 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 19 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

Эксперты отметили, что в относительном выражении темпы роста числа заболевших замедлились.

В общей сложности на данный момент в РФ коронавирусом заболели 42 853 человека. За последние сутки было подтверждено 6060 случаев заражения в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов . С начале эпидемии в стране 3291 человек с COVID-19 выздоровел, 361 пациент умер.

В Москве на данный момент 24 324 заболевших. Из них 176 человек с коронавирусом скончались, 1763 пациентов выздоровели.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние сутки в Москве выявили3570 новых случаев коронавируса. 44% заболевших оказались младше 45 лет. Об этом сообщает столичный оперштаб.