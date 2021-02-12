За две недели до президентского послания

Некоторые утечки свидетельствуют о том, что президент может обратиться к стране и представителям разных ветвей власти уже 24 или 25 февраля. Впрочем, учитывая, что по традиции Владимир Путин выбирает для своих значимых мероприятий четверги, то, скорее всего, он выступит со своей речью 25-го. Впрочем, в дате ли послания дело?

Ясно, что послание не просто текст, но целый сложный процесс, который включает в себя раздачу множества поручений от имени главы государства, контроль за выполнением которых по мере цифровизации системы госуправления становится всё более прозрачным и жестким.

Можно предположить, что международная тематика не станет «коньком» грядущего послания. Притом, что при констатации необходимости укрепления суверенитета страны и защиты ее коренных интересов в мире тон президентских заявлений будет, скорее, примирительным. Особенно, если сейчас спешно готовят визит в Москву Эммануила Макрона, который готов взять на себя роль посредника в преодолении усилившегося взаимного недоверия и выстраивании новых отношений России и Европейского союза.

Но понятно, что в нынешней ситуации надо не оружием бряцать, а искать пути преодоления последствий пандемии и формировать рычаги долгожданного экономического роста. В этой связи не просто так наступивший год объявлен Годом науки, что по идее должно помочь добиться прогресса сразу по нескольким направлениям.

Владимир Песня/РИА Новости

С одной стороны, передовые научные исследования — это помимо прочего одно из направлений молодёжной политики, с которой в последнее время значительные проблемы. Недавние он-лайн конференции президента продемонстрировали, что именно в науке Кремль видит возможности запуска социальных лифтов для талантливой молодёжи. Недаром Владимир Путин устроил очередную публичную порку министру финансов, интересуясь, куда направлены значительные средства, призванные качественно поднять зарплаты молодым разработчикам. И это ещё и направление общей социальной политики.

С другой стороны, создание научно-технической комиссии при президенте, сам факт которой, видимо, займёт своё место в послании, говорит о новом подходе к финансированию НИОКР, вычленению действительно перспективных и важных направлений исследований, о намерении сократить разного рода неэффективные околонаучные кормушки и варианты бессистемного размазывания выделяемых средств. Не исключено, что такие планы потребуют и замены ряда видных сановников, не соответствующих уже новым задачам. Причём отставки могут иметь места как до самого выступления, так и сразу после. Как это было в прошлом году, когда в день послания в отставку был отправлен кабинет Дмитрия Медведева.

Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев Дмитрий Астахов/РИА Новости

Что касается общей экономической политики, то, скорее всего, президент повторит некоторые тезисы, прозвучавшие в его давосской речи. В частности, отметившее год правительство Михаила Мишустина явно уже склоняется в сторону большего государственного дирижизма национальной экономикой, акцента на крупные государственные инвестиции, прежде всего, в сфере развития общегосударственной инфраструктуры.

И, конечно, все ждут от послания тезисов о прямой социальной поддержки населения. Как мы помним, в информационном пространстве уже появилась информация о выделении на поддержку семей с детьми и решение демографических проблем и проблем возросшей безработицы 0,5 процента от ВВП. Говорили конкретно о 580 миллиардах бюджетных рублей. Правда, пока официальные лица таких расходов не допускают. Впрочем, это означает только одно: контрольные цифры и предложения, которые мы услышим в послании, всё ещё шлифуются.