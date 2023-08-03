За что задержали министра здравоохранения Самарской области Беняна

Фото: adm.syzran.ru

Армен Бенян

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян был сегодня задержан силовиками. ФСБ и МВД работают в здании Минздрава, но причины этого пока не сообщаются, передает портал 63.RU со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с ситуацией. За что могли задержать министра?

По информации Baza, сотрудники ФСБ задержали Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который является главой департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. В кабинетах чиновников проходят обыски.

Кто такой Армен Бенян

Министр здравоохранения Самарской области родился 24 октября 1978 года. Он окончил СамГМУ с отличием по специальности «лечебное дело». Врач высшей категории, доктор медицинских наук стал руководить больницей Середавина в апреле 2019 года. До этого Бенян работал в ней заведующим хирургическим торакальным отделением.

Летом 2018 года он являлся врачом соревнований FIFA в Самаре, когда в городе проходили матчи чемпионата мира по футболу. Возглавил самарский Минздрав летом 2020 года. Бенян сменил на этом посту Михаила Ратманова, который ушел с должности в марте 2020 года.

Почему Армен Бенян мог привлечь внимание правоохранителей

Министр 14 октября 2021 года в рамках пресс-конференции «COVID-19: Вчера и сегодня. Вакцинация» заявил, что система медицинского обслуживания Самарской области находится в состоянии коллапса: 31 тысяча активно болеющих и 29 тысяч с ОРВИ и внебольничной пневмонией. По его словам, прогрессировала детская смертность от COVID-19, количество погибших за время эпидемии приближалось к 5 тыс. человек.

«Во время эпидемии COVID-19 самарский министр здравоохранения Армен Бенян в буквальном смысле вывел область в топ-10 регионов по избыточной смертности. Всю эпидемию он героически бился с проблемами, которые на 90% состояли из него самого. Региону эта битва Беняна против Беняна на фоне ковида обошлась в десятки тысяч жизней. Летальность в Самарской области была на 50% выше, чем в среднем по стране во многом из-за отвратительной организации диспетчеризации и острой нехватки карет скорой помощи и особенно дефицитных и дорогих реанимобилей», — писали тогда авторы канала ВЧК-ОГПУ.

По данным 63.RU, в Самарской области за последний год сфера здравоохранения привлекла особое внимание правоохранителей. Летом 2022 года и весной 2023 года был дважды задержан заместитель главного врача больницы Середавина Алексей Ошурков. Его обвиняют в мошенничестве. На время предварительного следствия мужчину направили в СИЗО.

В конце 2022 года силовики осуществили массовые проверки по Тольятти. Первым под подозрение попал руководитель горбольницы № 1 Максим Замулин. Его заподозрили в мошенничестве. Затем стало известно о задержании главного врача поликлиники № 2 Андрея Житлова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

В феврале текущего года фигурантом уголовного дела стал главный врач поликлиники № 4 Александр Кулагин. Его также подозревают в злоупотреблении полномочиями. Уже в марте у силовиков появились вопросы к руководителю городской поликлиники № 1 Ирине Шаховской, которая, по версии следствия, может быть замешана в мошенничестве.

«Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Расследование ведет УМВД Самары. Лишь неделю назад я предсказывал, что список громких антикоррупционных разоблачений в руководстве региона продолжится. Смею предположить, что и сегодняшние „мероприятия“ — далеко еще не финал», — написал в авторском Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Читайте также:

В Самарской области задержали министра здравоохранения

В Самарской области школьник упал с эскалатора и попал в больницу

Замначальника МВД по Самарской области уволили после скандала с сидром