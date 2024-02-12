За что посадили экс-сотрудников Собчак, почему она их не спасла

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Ксения Собчак, Кирилл Суханов

12 февраля суд в Москве вынес приговор экс-сотрудникам медиа-холдинга Ксении Собчак «Осторожно Media». Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тимура Бигаева признали виновными в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Собчак неоднократно заявляла, что всеми способами пыталась через свои связи защитить бывших подчиненных. Почему ей это не удалось — в материале NEWS.ru.

В чем обвинили сотрудников «Осторожно Media»

Вечером 24 октября 2022 года силовики пришли в ресторан Regent в центре Москвы. В тот момент там находился Кирилл Суханов, коммерческий директор медиа-холдинга Ксении Собчак «Осторожно Media». Сотрудники МВД и ФСБ задержали его при получении денег в размере 800 тысяч рублей.

Позже стало известно, что тогда же задержали экс-главреда Tatler, администратора Telegram-канала «Тушите свет» Ариана Романовского. 4 ноября та же участь постигла журналиста и автора «Тушите свет» Тамерлана Бигаева. Всем троим предъявили обвинения в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Telegram-канал Baza утверждал, что «Тушите свет» принадлежит Ксении Собчак.

«Кирилл [Суханов] бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. До нас не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов», — комментировала тогда ситуацию Ксения Собчак.

Уголовное дело в отношении сотрудников Собчак связано с так называемыми блоками на негатив — обязательствами не публиковать порочащую информацию после получения денег за молчание. По сведениям «Коммерсанта», заявление на журналистов написал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Согласно данным следствия, фигуранты подготовили для Telegram-канала материал, в котором содержалась информация, способная навредить репутации гендиректора корпорации и его близких. Обвинение утверждало, что журналисты вымогали у топ-менеджера Ростеха 11 млн рублей, предложив в обмен не публиковать данные.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Бывший коммерческий директор холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кирилл Суханов, бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев (слева направо)

Коснулось ли уголовное дело Ксении Собчак

Как позже писал Telegram-канала Baza со ссылкой на свои источники, поводом для уголовного разбирательства якобы стал уже опубликованный пост в «Тушите свет». В нем речь шла о вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева, на которой присутствовал Чемезов.

Материалы для публикации, по данным Baza, прислала сама Собчак. При этом журналисты не понимали, для чего нужен этот пост, поскольку там не было «фактуры какой-то крутой», утверждает канал со ссылкой на источник.

26 октября, спустя сутки после задержания журналистов, в доме Ксении Собчак в элитном подмосковном поселке Горки-8 провели обыски. СМИ утверждали. что сначала она проходила по делу в качестве подозреваемой, но позже ее статус изменили на свидетеля. Однако адвокат Романовского после приговора заявил, что Собчак ни в каком статусе к делу не привлекалась.

Правоохранители не застали хозяйку дома: в тот же день она покинула Россию. Как сообщали СМИ, накануне она купила авиабилеты в Дубай, а утром 26 октября — билеты в Турцию с вылетом из Внуково-3. Оперативники выезжали в аэропорт, но журналистка в итоге по израильскому паспорту уехала через территорию Белоруссии в Литву.

Уже 6 ноября Собчак вернулась в Россию. Очевидцы заметили ее, когда она в сопровождении супруга Константина Богомолова переходила через КПП в Псковской области на границе с Латвией. На следующий день стало известно, что её вызвали на допрос.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Как Собчак пыталась спасти своих сотрудников

По информации СМИ, Ксения Собчак пыталась урегулировать ситуацию с Ростехом. 15 ноября она приехала в офис корпорации на Малой Пироговской улице в Москве: ее черный минивэн Mercedes заметили въезжающим на территорию. Спустя пару дней, 17 ноября, журналистка опубликовала в своем Telegram-канале извинения перед Сергеем Чемезовым.

«Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала она, добавив, что ее коллеги сожалеют о случившемся.

22 ноября в СМИ появилась информация о том, что Кирилла Суханова уволили с поста коммерческого директора «Oсторожно Media». Это якобы произошло еще 2 ноября. Сама же Ксения Собчак настаивала на том, что сообщения об увольнении Суханова являются ложью.

31 января этого года, в преддверии заключительных слушаний по делу Чемезова, журналистка в очередной раз заметила, что «готова пойти на все, чтобы помочь ребятам», и что уже сделала все возможное для смягчения приговора. Она также снова извинилась перед главой Ростеха и попросила правоохранителей «не превращаться в палачей».

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Бывший коммерческий директор холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кирилл Суханов

Какое наказание ждет Суханова и остальных

Суханов, Романовский и Бигаев провели в СИЗО чуть больше года. По вменяемой статье каждому грозило до 15 лет лишения свободы. Заседание по вопросу назначения наказания переносили несколько раз. В итоге оно состоялось 8 февраля этого года. Прокурор запросил для троих суммарно 23 года в колонии строгого режима.

12 февраля Хамовнический суд Москвы огласил приговор. Кирилл Суханов получил 7,5 года в колонии строгого режима, а Ариана Романовского и Тимура Бигаева суд приговорил к семи годам. Никто из них свою вину не признал.

Ксения Собчак на заключительном заседании не присутствовала. Она объяснила это просьбой Суханова.

Собчак назвала приговор несправедливым и отметила, что сделала все, что от нее требовалось, для его смягчения.

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 года? За что такая несоразмерность? Просто отомстить?» — написала она в своем Telegram-канале.

В Ростехе утверждают, что в ходе прений просили суд принять во внимание принесенные Чемезову извинения и смягчить приговор.

На решение Хамовнического суда отреагировал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он прокомментировал приговор латинской пословицей: Dura lex, sed lex («Закон суров, но это закон»).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Почему Собчак не смогла помочь своим сотрудникам

Что касается претензий Собчак относительно суровости наказания, то суд имел полное право не смягчать приговор, заявил в разговоре с NEWS.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он напомнил, что журналистов обвиняли в достаточно серьезном преступлении.

«Очевидно, у суда были в распоряжении материалы следствия и оперативно-разыскные материалы, которые говорили о прямом умысле, о тяжести совершенного деяния и о том, что данные граждане не раскаиваются и не признают себя виновными в том, что они совершили. Здесь это сочетание сыграло свою роль», — сказал юрист.

Соловьев подчеркнул, что приговор Суханову, Романовскому и Бигаеву «не находится за пределами нормы Уголовного кодекса», более того, он даже не доходит до верхней планки наказания, предусмотренной за их преступление.

Собеседник NEWS.ru также усомнился в том, что Ксения Собчак сделала все для смягчения участи коллег. По его мнению, вмешавшись, она могла испортить свою репутацию.

«С одной стороны, ей нужно держать марку, что она такая матушка-императрица для своих сотрудников. А с другой стороны, ей к этому примазываться — только свою репутацию дальше подмачивать», — высказал мнение Соловьев.

Читайте также:

Как либерал пришел к либералке: что сказал Надеждин в интервью Собчак

«Как змея»: блогер обиделся на Собчак из-за интервью

Собчак сделала Михалкова крайним на «голой» вечеринке