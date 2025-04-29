Южные Курильские острова сильно затрясло Землетрясения произошло у южных Курильских островов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утром 29 апреля у побережья южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, примерно в 54 километрах юго-восточнее острова Итуруп, на глубине 88 километров.

По словам специалиста, жители Итурупа могли почувствовать землетрясение силой в 2-3 балла. Тревога цунами объявлена не была. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Ранее в Стамбуле зафиксировали новое землетрясение. Как сообщили сейсмологи турецкого управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, сила подземных толчков составила 4,3 балла, глубина очага насчитала 10 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не было выявлено.

Вместе с этим турецкий сейсмолог Халюк Эйидоган предупредил о вероятности масштабного землетрясения в регионе Мраморного моря, которое может затронуть территорию с населением свыше 25 млн человек. Ученый призвал жителей Стамбула и соседних провинций усилить подготовку к возможной катастрофе, особо отметив уязвимость прибрежных зон.

Почти в то же время в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2, эпицентр которого находился в 59 километрах от Сан-Диего. После основного толчка последовало около восьми афтершоков магнитудой до 3,5. Геологическая служба США информировала об отсутствии пострадавших и угрозы цунами.