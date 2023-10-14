Южная Корея депортировала россиянку, которую шесть лет разыскивал Интерпол

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Южная Корея депортировала россиянку Орлану Тувет, которая с 2017 года находилась в розыске Интерпола, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, которые приводит «МВД Медиа», женщина была задержана в аэропорту Красноярск. Ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского сотрудники транспортной полиции задержали прибывшую из Республики Корея гражданку России Орлану Тувет. Она находилась в международном розыске по каналам Интерпола как обвиняемая в мошенничестве, совершенном в крупном размере, — заявила Волк.

По данным «МВД Медиа», в 2017 году Тувет работала бухгалтером-кассиром в бюджетной организации. По версии следствия, женщина обманным путем заполучила 500 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, однако после получения официального уведомления россиянка скрылась за границей.

Ранее Волк рассказала, что мошенническая группировка из четырех человек выманивала у россиян крупные суммы денег. Ущерб от действий злоумышленников за 10 лет превысил 2 млрд рублей. Под видом брокерских компаний они находили клиентов, заключали с ними соглашения о доступе к международным фондовым рынкам, а также убеждали их вносить средства на открытые счета для проведения торговых операций.