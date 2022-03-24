Юзеры Telegram сообщили о сбоях в работе приложения

Более 1,4 тысяч юзеров мессенджера Telegram сообщили о сбоях в работе приложения, приводит статистику Downdetector. Ранее 23 марта в сети появилось более 5800 отчётов о проблемах в работе мессенджера.

Исходя из статистики, приведённой на сайте Downdetector, проблемы с подключением к серверу испытывают 67% пользователей. У 21% тормозит само приложение. У оставшихся 12% происходят ошибки в работе при получении сообщений.

Напомним, что в России наблюдался масштабный сбой в работе сервисов Apple 21 марта. В частности, поступало много жалоб на работу Apple Music, iCloud и AppStore.

У Telegram же последний крупный сбой зарегистрировали днём 15 марта: тогда проблемы в основном были зафиксированы с работой приложения (39%) и получением сообщений (35%). Ещё 26% указали на трудности с подключением к серверу. На живой карте перебоев в основном фигурировали Россия, Украина, Белоруссия и Германия.