«Ювелирно обнулили»: Коц об ударе по локомотивному депо в Днепропетровске Военкор Коц: российские войска ударили по локомотивному депо Днепропетровска

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Вооруженные силы России ударили по локомотивному депо Днепропетровска, ювелирно «обнулив» его, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, в результате атаки там была серьезно повреждена инфраструктура. Кроме того, от удара пострадали и сами локомотивы.

В Днепропетровске ювелирно обнулили локомотивное депо. Объективный контроль в лице местных жителей подтверждает четкость работы российских ракетчиков. Удар пришелся по локомотивному депо Днепропетровска. Как видно, серьезно повреждены и инфраструктура, и сами локомотивы, — написал Коц.

Военкор назвал Днепропетровск одним из важнейшим транспортных хабов Украины перед прифронтовой зоной. По его словам, туда по железной дороге поступают основные силы украинской армии, распределяемые в дальнейшем по направлениям. Коц отметил, что если железнодорожное полотно еще можно починить, то с электро- и тепловозами ситуация обстоит сложнее.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пункта управления оперативного командования ВСУ «Север». Кроме того, российские войска поразили две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300 и склады с оружием и топливом в зоне СВО.