Пригожин предложил Володину конфисковать активы недружественных стран Юристы «Конкорда» предложили Володину национализировать активы недружественных стран

Вячеслав Володин / Фото duma.gov.ru

Юридическая служба компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, направила обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором предложены схемы национализации активов недружественных государств, сообщается на странице организации во «ВКонтакте». Авторы письма напоминают, что в США уже принят закон, позволяющий арестовывать российские активы и направлять их на поддержку Украины.

Считаем своевременным принять решение о национализации, либо аресте активов иностранных государств и иностранных юридических лиц. Очевидно, что для организации данного процесса необходимо внести изменения в Конституцию РФ, — говорится в письме.

Юристы отмечают, что по результатам опросов, проведённых компанией, большинство россиян «требуют принять меры против недружественных стран, которые активно поставляют на Украину оружие и не несут при этом никаких рисков и издержек».

Ранее Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил против законопроекта, предложенного Госсоветом Крыма, о принудительном изъятии имущества недружественных иностранных государств. Причиной отказа было названо отсутствия механизма правового регулирования, что противоречит Конституции РФ.