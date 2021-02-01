Юрист: введение наказания за призывы к санкциям будет иметь обратный эффект

https://static.news.ru/photo/02cd2e92-64aa-11eb-b0fc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возможное введение уголовного наказания за призывы к санкциям будет иметь обратный эффект. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Александр Трещев. Особенно когда дело касается молодёжи, которая становится всё более социально и политически активной, отметил он.

Именно такие запретительные законы и законопроекты превращают их из обывателя в интернет-эксперта, хакера-любителя и начинается игра в кошки-мышки. Поэтому я убеждён, что любой запрет — это повод обратить внимание, больше потерять, чем приобрести, — заявляет Трещев.



При этом юрист подчёркивает, что Госдума — орган власти, который должен отражать надежды и чаяния народа, и исходя из этого — принимать законы в интересах большинства.

А такой закон для чего? Если один или два человека сказали про санкции — принимать закон ради них? Это какая-то нелепость, — заключает Трещев.



Ранее NEWS.ru сообщал о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил введение уголовного наказания за призывы к санкциям. Об этом он заявил, комментируя обращение ФБК (включён Минюстом РФ в список иностранных агентов) к властям США с просьбой ввести ограничения против ряда бизнесменов из России.