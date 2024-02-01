Юрист Лабин: иск Украины в ООН не выдержал никакой критики

Фото: Manuel Elias/UN Photo/Handout/Global Look Press

Иск Киева против Москвы по обвинению в том числе в национальной дискриминации, поданный в 2017 году в Международный суд ООН, не выдержал никакой критики, заявил NEWS.ru доктор юридических наук Дмитрий Лабин. По его словам, Россия предотвратила геноцид в Крыму, присоединив полуостров в 2014 году.

В основу иска Украины против России в 2017 году легла конвенция о запрещении расовой дискриминации. С материальной стороны дела аргументы Киева не выдерживают никакой критики. Россия, напротив, обеспечивала надлежащую защиту граждан. И если бы РФ в 2014 году не включила в свой состав Крым и Севастополь, это привело бы к геноциду. Это вытекает из той политики, которую с 2014 года проводит режим соседнего государства, — заявил Лабин.

Он добавил, что международное правосудие сегодня работает, несмотря на политизированность. По его словам, суд независимо рассмотрел все аргументы и в состязательном процессе пришел к верному выводу о несостоятельности обвинений России. Было учтено лишь «несущественное обстоятельство» о преподавании украинского языка в крымских школах, отметил он.

Юрист подчеркнул, что правовыми средствами нужно решать любые, самые сложные конфликтные ситуации в международных отношениях. По его мнению, нынешний пример с иском «могут более внимательно рассмотреть» на Западе.

Речь о том, что переговоры как инструмент мирного разрешения споров намного эффективнее, чем поддержка вооруженного конфликта, который заходит в тупик, — сказал Лабин.

Ранее суд ООН в Гааге отклонил большинство претензий Киева к Москве по вопросу финансирования терроризма в Донбассе и расовой дискриминации в Крыму. По мнению экс-нардепа Верховной рады Олега Волошина, это решение доказало надуманность обвинений со стороны киевских властей.