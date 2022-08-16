Юрист рассказал о последствиях переименования для Wildberries Юрист Семенов: Wildberries придется заплатить для переименования в «Ягодки»

Переименование маркетплейса Wildberries в «Ягодки» повлекло бы за собой значительные расходы для владельцев бизнеса, так как бренды с подобными названиями уже зарегистрированы. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель Moscow Digital School Анатолий Семенов. Он отметил, что для решения вопроса может понадобиться, в числе прочего, выкупить уже существующие бренды у их нынешних владельцев.

Поиск показывает, что очень большое число уже зарегистрированных товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения со словом «Ягодки». Так что для того, чтобы потрафить глупому популизму и переименоваться в «русское», Wildberries придётся серьезно потратиться, — сказал Семенов.

Он также отметил, что не исключены споры с правообладателями более старых товарных знаков и необходимость их выкупа. Однако главное — какое название больше нравится потребителям.

Если им нравился именно англоязычный вариант названия, то совершенно не факт, что понравится русскоязычный. Вполне возможно, что ситуация будет как с переименованием «Макдоналдса» во «Вкусно — и точка», то есть приведет к утрате репутации сервиса, — подчеркнул эксперт.

15 августа стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название на «Ягодки» — соответствующий логотип появился только на сайте, приложение маркетплейса пока осталось в прежнем оформлении. Предполагается, что это не финальный, а экспериментальный ребрендинг и в конечном итоге сервис будет носить иное название.