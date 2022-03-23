Юрист рассказал, когда урегулируют вопросы западной собственности в России

Правовые вопросы по западной собственности в России урегулируют после спецоперации на Украине, заявил заведующий кафедрой международного права Алексей Исполинов ФБА «Экономика сегодня». В России сохраняются соглашения по защите иностранных инвестиций, отметил он.

Механизм арбитражных исков сохранится: не денонсированы межгосударственные соглашения по защите инвестиций, предполагающие рассмотрение споров по иностранной собственности через институт международного арбитража. <...> Взаимные претензии будут урегулированы после завершения украинских событий, во всех вооружённых конфликтах происходит именно так, а пока идут разговоры о том, как ситуация будет развиваться в будущем, — сказал Исполинов.

Он добавил, что соглашения по защите инвестиций действуют даже после отказа от него одним из государств. Права инвестора всё равно действуют до 10-15 лет, заявил Исполинов.

Ранее Минэкономразвития предложило ввести процедуру внешнего управления в компаниях, которые ушли из России, и принадлежащих иностранцам не менее чем на 25%. После того как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах.