Юрист рассказал, как избежать изъятия загранпаспорта Юрист Хаминский: фото в загранпаспорте должно соответствовать его владельцу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фотография в загранпаспорте должна соответствовать его владельцу, сообщил NEWS.ru юрист Александр Хаминский, комментируя проект закона МВД об изъятии у россиян загранпаспортов в случае невыполнения ряда требований. Он также подчеркнул, что в паспорте обязательно должны быть корректно указаны все персональные данные, срок действия и гражданство владельца.

Отдельно стоит остановиться на фотографическом изображении. Если оно не соответствует оригиналу, это станет самостоятельным основанием признания документа недействительным, — сказал Хаминский.

По словам юриста, паспорт также могут изъять, если у документа есть повреждения в тех мест, на которых должны находиться значимые сведения или делаться специальные отметки. Любые повреждения носителя электронной информации также сделают документ недействительным. Хамитский добавил, что паспорт подлежит изъятию также в случае отсутствия свободных страниц для проставления штампов погранслужбы. Юрист также рассказал и о важности изменения паспорта после пластических операций.

Если паспорт был выдан до пластической операции, то попытки перейти государственную границу с обновленным лицом чаще всего закончатся фиаско. Во всех случаях компетентные органы должны разобраться, имеет ли место техническая ошибка при выдаче паспорта, его естественный износ вследствие частого использования или повреждения вызваны недобросовестным обращением с документом, — продолжает эксперт.

Также в рамках проверки могут быть установлены фальшивые загранпаспорта, в том числе оформленные на лиц, находящихся в розыске за совершенные преступления. Таким образом, нововведения будут иметь цель обеспечения баланса государственных и частных интересов, и при наличии должной осмотрительности не доставят гражданам никаких неудобств, подчеркивает юрист.

На федеральном портале проектов нормативных актов накануне опубликовали проект закона «Об установлении факта наличия в паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, дипломатическом паспорте и служебном паспорте, в том числе содержащих электронные носители информации, недостоверных сведений, а также факта непригодности для дальнейшего использования таких документов».

Один из пунктов документа подразумевает изъятие загранпаспорта, если уполномоченные органы признают его непригодным для дальнейшего использования или найдут недостоверные сведения.