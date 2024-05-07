Юрист рассказал, что грозит известному блогеру за фейки о ВС РФ Адвокат Багатурия: Камикадзе Ди грозит от 7 до 9 лет тюрьмы за фейки о ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеру Дмитрию Иванову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известному как Камикадзе Ди, грозит от семи до девяти лет лишения свободы за распространение фейков о ВС России, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По словам юриста, с учетом того факта, что он находится в розыске, при его задержании блогер будет направлен в следственный изолятор и срок будет реальным.

Ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы, как уже сложилась судебная практика по подобным делам. С учетом того, что он в розыске, при его задержании он будет выдворен в следственный изолятор. В этих условиях срок будет реальным, — отметил Багатурия.

В 2022 году Камикадзе Ди объявили в федеральный розыск. Он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Поводом послужили опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе. Блогер уехал из страны в 2017 году. Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера.

В апреле Басманный суд Москвы также заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в связи с обвинением в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Он был объявлен в международный розыск. При этом Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста, в котором он пытался оспорить решение Минюста. В статусе иноагента Зыгарь находится с 21 октября прошлого года.