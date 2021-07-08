Юрист рассказал, что делать, если предложили взятку

Как избежать уголовной ответственности, если человеку предложили взятку, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин.

В России уголовно наказуемыми являются как дача взятки, так и её получение. Наказание составляет до 15 лет лишения свободы. Кроме того, предусмотрено наказание за посредничество — до 12 лет, а также за предложение посредничества — до 7 лет лишения свободы. Однако посредник, по словам юриста, в результате может избежать наказания.

Посредник может избежать уголовной ответственности, если он добровольно сообщил о готовящемся преступлении в МВД или ФСБ — эти две структуры и занимаются взяточниками среди должностных лиц, — отметил Павел Уткин.

Алгоритм действий в такой ситуации, по словам юриста, достаточно прост. Необходимо рассказать о предложении взятки на горячую линию МВД или ФСБ, а затем чётко следовать инструкциям органов безопасности.

Ранее юрист рассказал о последствиях нового уголовного дела против экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвинённого в получении взятки.