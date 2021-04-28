Юрист рассказал, чего нельзя делать участнику ДТП

https://static.news.ru/photo/63fcfd80-efc2-11ea-a116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В случае ДТП участникам необходимо контролировать свои эмоции и сохранять здравый смыл. Об этом заявил в интервью агентству ПРАЙМ заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По словам Миронова, первичные действия в случае дорожно-транспортного происшествия перечислены в сборнике правил дорожного движения и ими не следует пренебрегать.

Если вы стали участником ДТП и осознали это, например почувствовали удар в машину, нельзя продолжать движение, нужно остановить автомобиль, а остановив, надёжно его зафиксировать, — напомнил адвокат.

Миронов подчеркнул, что нельзя покидать автомобиль, не активировав стояночный тормоз и не включив аварийную сигнализацию. Также после ДТП на расстоянии не менее 15 метров от машины вне населённых пунктов и не менее 30 метров в населённом пункте следует выставить сигнал аварийной остановки.

Также не следует перемещать предметы или следы, имеющие отношение к аварии. При это сам автомобиль рекомендуется подвинуть к обочине, дабы не мешать другим участникам движения, предварительно зафиксировав на фото или видео положение попавших в ДТП машин относительно друг друга.

Именно такой логикой, по словам адвоката, объясняются объявления на МКАД: «В случае ДТП съезжайте на обочину». Речь не идёт о том, чтобы покинуть место происшествия. А вот переместить автомобиль иногда не только можно, но и нужно, подчёркивает Миронов.

Ранее стало известно о том, что свыше 138 тысяч россиян не сдали экзамен на получение водительского удостоверения по новым правилам. По информации МВД, чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу или создают помехи транспортным средствам или пешеходам, у которых есть преимущество.