Юрист предупредил о «зимних» штрафах для автомобилистов

Зимой водители часто попадают в ситуацию, когда государственный регистрационный знак оказывается в снегу и «не читается». Инспекторы ГИБДД в основном с пониманием относятся к данному нарушению и ограничиваются предупреждением, что полностью соответствует части 1 статьи 12.2 КоАП. Однако этой же нормой предусмотрен штраф или лишение прав, рассказал агентству ПРАЙМ заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Не стоит забывать, что той же нормой предусмотрен штраф в размере 500 рублей. А если номерной знак намеренно залеплен снегом до такой степени, что это препятствует его прочтению, то ответственность может наступить по второй части указанной статьи, где наказание гораздо более серьёзное — наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трёх месяцев, — объяснил эксперт.

Юрист также упомянул о штрафе за долгий прогрев автомобиля в жилой зоне. Если машина там находится более пяти минут с включённым двигателем, это может быть приравнено к нарушению статьи 12.28 КоАП. По ней полагается денежный штраф в размере 1,5 тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тысяч рублей.

Ранее координатор движения «Синие Ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал, как вести себя, если на парковке вы задели чужую машину. По словам автоэксперта, ни в коем случае нельзя уезжать или оставлять записки на повреждённой машине.