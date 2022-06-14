Юрист ответил на критику Блинкена по поводу казни пленных в ДНР Юрист Новицкий ответил на критику Блинкена по поводу казни пленных в ДНР

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

Донецкая Народная Республика не входит ни в ООН, ни в Совет Европы, так что может не выполнять их требований, касающихся правосудия, заявил президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. Так в разговоре с Pravda.Ru он прокомментировал претензии госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу смертных приговоров трём иностранцам, воевавшим за Украину.

Господин Блинкен — «большой специалист» в области гуманитарного права и соблюдения международных пактов. Есть ряд международных документов, которые затрагивают вопросы, связанные с правосудием. Но, как мы понимаем, ДНР не является членом ни Совета Европы, ни ООН. Власти республики могут выполнять данные требования только на добровольной основе. Не могут быть применены даже моральные санкции за несоблюдение этих норм, — сказал Новицкий.

Он также обратил внимание на лицемерие госсекретаря, который ничего не сказал об издевательствах над пленными россиянами в нарушение всех конвенций.

Энтони Блинкен ранее назвал решение суда ДНР фиктивным, так как иностранцы служили в ВСУ и являются «законными комбатантами». Он призвал уважать международное гуманитарное право и Россию, и «её сателлитов».

Легионеры были задержаны в середине апреля. Британцы оказались в составе 36-й бригады морпехов ВСУ, находившейся на заводе Ильича в Мариуполе — тысяча бойцов тогда сдалась в плен ВС России.