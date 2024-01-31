«Нет круче»: юрист о российском Трудовом кодексе Юрист Петрова: в РФ создана лучшая законодательная база в сфере трудового права

В России создана лучшая в мире законодательная база для работающих граждан, заявила в беседе с «360» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова. По ее словам, Трудовой кодекс РФ продолжает совершенствоваться.

У нас очень сильный Трудовой кодекс по сравнению с мировыми стандартами. Нет круче кодекса Российской Федерации, — подчеркнула специалист.

В качестве примера она привела подписанный президентом закон о расширении прав работников по получению компенсации за задержанную зарплату. По словам эксперта, документ требует от работодателей неукоснительного выполнения положений Трудового кодекса, защищающих работников от любых нарушений сроков выплат, чтобы не возникало ситуаций, когда работодатели действуют по принципу «выплатил — и скажи спасибо».

Юрист подчеркнула, что все «белые» компании и порядочные бухгалтеры знают этот закон. При задержке зарплаты в следующем месяце сотруднику должны доплатить компенсацию, которая рассчитывается по формуле не ниже 1/150 от действующей ключевой ставки Центробанка.

В России 1 февраля пройдет запланированное повышение пособий и льгот для 40 категорий граждан. В частности, пособие по безработице вырастет на 7,5%. Его максимальная сумма составит 13 751 рубль, а минимальная — 1613 рублей.