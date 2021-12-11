Юрист объяснил, когда водителю могут простить разворот через сплошную

Вопросы пересечения разметки на дороге являются одними из основных при спорах между водителями и инспекторами ГИБДД. Часто речь идёт о трактовке поведения автомобилиста. Однако существуют ситуации, при которых водителю могут простить подобное нарушение. Такие случаи приписаны в законе, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По его словам, бывают случаи, при которых водитель принимает решение развернуться в условиях дорожного затора.

Инспектор ГИБДД трактует эти действия таким образом, что машина нарушителя после пересечения сплошной полосы двигалась навстречу потоку в попытке объехать пробку, а водитель пытается доказать, что ничего подобного не было, он всего лишь развернулся, — отметил юрист.

Однако иногда нарушителю могут простить подобное нарушение ПДД. Речь идёт о случаях крайней необходимости, например пассажиру требуется срочная медицинская помощь. Так, инспектор ГИБДД не станет наказывать водителя, если тот вёз роженицу в больницу.

Важно помнить, что случаи крайней необходимости являются исключительными, а самым проверенным способом избежать проблем остаётся следование правилам дорожного движения, — резюмировал Миронов.

Ранее сообщалось, что дорожные камеры будут фиксировать опасное вождение. Кроме того, депутаты Госдумы предложили законопроект о лихачах, наказание предусматривает арест авто на три месяца. Такую меру планируют применять к тем, кто за месяц накопил штрафов на 150 тыс. рублей.