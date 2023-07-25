Юрист объяснил, когда оштрафуют за неявку в военкомат по повестке Юрист Салкин: штраф за неявку в военкомат по повестке могут выписать в тот же день

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Если в указанные сроки человек не явился в военкомат по повестке, то военный комиссар имеет право в этот же день составить протокол о привлечении к административной ответственности, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, опоздание на несколько минут или на час формально уже является поводом для штрафа.

Если вы пришли позже на несколько минут или вместо 11:00 пришли в 12:00, то формально вовремя вы не явились. На следующий день военный комиссар вправе составить протокол и вынести постановление о привлечении к административной ответственности. Срок давности — два месяца. Если в этот срок они забыли это сделать, то гражданин не привлекается к ответственности, — пояснил Салкин.

Юрист напомнил о возможности обжаловать это решение в Вышестоящем военном комиссариате или суде, а на оплату штрафа предоставляется 60 дней.

Если не оплатили, дело направляется приставам, возникает право на статью 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», по которой накладывается двойной штраф или арест до 15 суток, — добавил Салкин.

Депутаты Госдумы поддержали во втором и третьем чтениях поправки к законодательству о штрафах до 30 тысяч рублей для россиян за неявку по повестке. Соответствующие нормы внесены в законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета и вступят в силу 1 октября 2023 года.