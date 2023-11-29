Юрист объяснил, как новые правила выезда за границу отразятся на россиянах Юрист Салкин: новые правила выезда за границу могут означать проверку любого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые правила выезда за границу, которые вступят в силу с 11 декабря, подразумевают, что на границе у любого человека могут проверить заграничный паспорт и изъять для проверки его подлинности, рассказал NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, загранпаспорт могут отобрать, если были указаны недостоверные данные во время подачи заявления на оформление документа.

Ключевыми изменениями является факт, что на границе у вас могут проверить паспорт и изъять для проверки его подлинности, не выдан ли он на основании поддельных документов. Даже при наличии действительного паспорта и отсутствия ограничений на выезд за рубеж при большом желании можно приостановить выезд для проверки абсолютно кого угодно, — объяснил Салкин.

Если гражданство отозвано, потому что человек когда-то подавал недостоверные данные, то загранпаспорт отберут, отметил он. Юрист добавил, что для находящихся под судом или следствием граждан ничего не поменялось: они как не могли выезжать за границу, так и не могут это сделать, пока разбирательство не будет окончено или не прекратится мера пресечения. Салкин напомнил, что ограничения на должников накладываются судебными приставами и в этом вопросе тоже нет перемен.

С 11 декабря 2023 года в России начнут действовать новые правила выезда за границу. Федеральным законом устанавливается перечень оснований недействительности загранпаспорта, дипломатического паспорта и служебного паспорта, а также сроки наступления недействительности документов и требования об их изъятии. Правительством также будет определен порядок, в котором граждане с ограничениями на поездки обязуются сдавать свои паспорта на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней после уведомления о запрете на выезд из России. Несданные в положенный срок паспорта будут считаться недействительными.