Юрист назвал условие возникновения конституционного кризиса Шахрай — для NEWS.ru: разрыв между жизнью и текстом Конституции грозит кризисом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из главных авторов Конституции РФ, юрист Сергей Шахрай заявил, что правоведы изучают, насколько совпадают друг с другом конституция формальная, то есть сам текст, и конституция реальная, то есть жизнь. По его словам, если разрыв между фактом и текстом становится очень большим, это означает, что наступил конституционный кризис и необходимо принимать новый Основной закон.

Как показывают опыт и история, в России всегда предписанные, установленные конституцией или законом институты и механизмы довольно быстро начинают расходиться с фактическими, не совпадать с ними. Возникают структуры, параллельные власти. В этом, наверное, особенность нашего общества и национального характера. Сегодня рядом с Государственной Думой работает Общественная палата. Рядом с Советом Федерации функционирует Государственный Совет. Хорошо известно «двоецентрие» в исполнительной власти – между правительством и администрацией президента. Постоянно оказывается, что власть (полномочия) и авторитет (уважаемые, авторитетные, публичные люди) у нас находятся «в разных корзинах», то есть в разных структурах, — заявил Шахрай.

12 декабря отмечается День Конституции РФ. В этом году исполнится 30 лет со дня принятия Основного закона страны. Документ был принят в 1993 году на общероссийском референдуме. Полный ее текст был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года, и с тех пор День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России.

Ранее СМИ сообщали, что Депутатов российской Госдумы проверят на знание Конституции. Как отмечается, причиной тому стали некоторые заявления госслужащих, которые противоречат основному закону страны. О каких именно высказываниях идет речь, не уточнялось.