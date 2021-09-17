Юрист назвал средства самообороны, которые можно возить в машине

Газовые баллончики и электрошокеры отечественного производства разрешено возить российским автомобилистам без особых мер предосторожности. Главное, чтобы данное устройство имело разрешённые характеристики. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
Также, по словам юриста, в большинстве случаев россиянам
В качестве оружия самообороны могут рассматриваться огнестрельные гладкоствольные длинноствольные ружья, пистолеты и револьверы с патронами травматического и газового действия, механические распылители, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства.
При этом гладкоствольные ружья можно перевозить только при наличии разрешения и в сложенном состоянии, без патронов в магазине. Травматы разрешает носить в кобуре, а в машине они должны лежать в зачехлённом состоянии и отдельно от патронов. Такие же правила относятся и к газовому оружию.
За перевозку импортных или самодельных электрошокеров гражданин может понести административное наказание, отмечает юрист.
Ранее сообщалось, что в России предложили ограничить продажу газовых баллончиков.