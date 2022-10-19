Юрист назвал ограничения, связанные с введением военного положения Юрист Карабанов: при военном положении власти могут изымать у граждан иимущество

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Режим военного положения накладывает запрет выезд из региона и проведение митингов и демонстраций, а власти могут у граждан изымать имущество, рассказал в беседе с Lenta.ru адвокат Александр Карабанов. По его словам, также могут усиливаться меры по охране общественного порядка и контроль за работой объектов транспорта и СМИ. Помимо того, в регионах, где введено военное положение, граждан могут привлекать к работам на нужды обороны и для ликвидации последствий применения оружия противником, а также для восстановления объектов экономики.

При военном положении может также вводиться ряд мер. Во-первых, это изъятие имущества у граждан — в последующем государство должно будет это компенсировать. Также вводится запрет на забастовки, митинги, демонстрации. Запрет или ограничение выбора места жительства, запрет на выезд. Усиливаются и меры по охране общественного порядка, — пояснил Карабанов.

Правозащитник добавил, что военное положение вводится в случае агрессии против страны или непосредственной ее угрозы. Режим, по его словам, вводится указом президента, после чего это решение Совет Федерации должен одобрить большинством голосов в течение 48 часов.

Путин ранее объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Во время заседания Совбеза глава государства отметил, что до вступления этих регионов в состав России там уже действовал режим военного положения. Путин пояснил, что теперь этот режим необходимо оформить в рамках российского законодательства. Согласно указу Путина, на территориях субъектов РФ в соответствии с федеральным законом «Об обороне» будут созданы штабы территориальной обороны.

Президент также подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Также во всех остальных регионах России вводится режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов транспорта.