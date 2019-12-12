https://static.news.ru/photo/587162c2-1ce0-11ea-bb25-fa163e074e61_660.jpg Фото: ddv.moscow

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил молодёжный фестиваль, который проходит в рамках «Дней Дальнего Востока» на территории столичного Экспоцентра.

Наша основная работа проходит на территории самого Дальнего Востока. Тем не менее Дальний Восток — это часть Российской Федерации. Развитие Дальнего Востока — процессы, прежде всего связанные с экономкой, привлечением инвестиций. Нужно, чтобы о том, что происходит на востоке нашей страны, знало как можно больше людей. Потому что Дальний Восток развивают все те люди, которые живут на его территории. Столица нашей Родины — город, где живут миллионы. А на Дальнем Востоке создаются десятки тысяч новых рабочих мест по самым разными специальностям. Мы надеемся заинтересовать москвичей и всех граждан России возможностью получить работу, показать им достопримечательности территорий, рассказать о том, чем гордится Дальний Восток, — отметил Трутнев.

На фестивале свои интерактивные стенды представили все 11 дальневосточных регионов. На них показаны экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические и природные особенности регионов ДФО.

В зоне «Туризм» расположена масштабная инсталляция, благодаря которой можно получить информацию о многообразии и привлекательности туристического потенциала дальневосточных регионов. В качестве основы для инсталляции выступает технология «умных граффити», которая позволяет создавать красочные и необычные изображения в режиме реального времени на виртуальном холсте.

Любой участник фестиваля может принять участие в «Большом дальневосточном квесте» и получить призы. Посетители смогут оформить заявку на «дальневосточный гектар» и посмотреть презентации о том, какие проекты уже реализованы с помощью этой программы.