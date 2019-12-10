Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Это произошло во время операции на сердце в одной из клиник Мюнхена. О жизненном пути экс-градоначальника и реакции общественности на его смерть — в материале NEWS.ru.

Российский президент Владимир Путин одним из первых выразил соболезнования семье экс-градоначальника. Глава государства назвал Лужкова личностью «поистине неординарного масштаба». Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что Юрий Михайлович много сделал для города и москвичей.

Соболезнования родным и близким бывшего мэра принес лично и знакомый с ним заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев. Он назвал политика очень приятным человеком.

От общения с Лужковым у меня были только положительные эмоции. Он очень много помогал спорту в Москве и в целом, а также спортсменам. Юрий Михайлович был сильным руководителем и душевным человеком. Он любил играть в футбол — участвовал в матчах ветеранов, на которых мы с ним пересекались. Жалко, очень жалко. Валерий Газзаев зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту, бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту, бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу

Актриса Ольга Кабо, в свою очередь, назвала политика прогрессивным человеком и заявила, что с его смертью ушла эпоха.

Депутат Мосгордумы, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин в разговоре с NEWS.ru заявил, что в деятельности Лужкова было много негативных моментов и он не может причислить себя к его сторонникам. Однако при этом отметил, что Юрий Михайлович был открыт к серьёзному и продуктивному диалогу с политическими оппонентами.

Несколько раз лично встречался с Лужковым как депутат Мосгордумы, встречи были плодотворными — вопрос решался в пользу москвичей. Он несколько раз получал огромную поддержку жителей столицы на выборах. Юрий Михайлович действительно был очень популярным «народным мэром». В истории останутся некоторые из его важнейших достижений. Например, введение пенсионной надбавки, одной из самой высокой среди регионов России. Она получила название «лужковская надбавка», и из народной памяти его уже не вытравить. Сергей Митрохин бывший председатель партии «Яблоко» бывший председатель партии «Яблоко»

Бывший губернатор Калининградской области Георгий Боос заявил, что смерть бывшего мэра Москвы — большое горе. Он рассказал, что Лужков был для него близким человеком, другом и учителем с большой буквы.

Когда неожиданно уходит вот так человек — это горе. Больше комментировать не буду. Пусть это делают те, кто Юрия Михайловича видел три раза в метре от себя. Для меня это действительно потеря. Георгий Боос бывший губернатор Калининградской области бывший губернатор Калининградской области

Актриса театра и кино Инна Чурикова назвала Лужкова созидательным человеком, творческой личностью и отметила его вклад в культуру.

Юрий Михайлович пел в нашем театре и был активным зрителем. Я знаю, что он помог Надежде Бабкиной создать её замечательный театр Старорусской народной песни. Лужков вообще очень помогал актёрам и в сравнении с другими представителями власти был наиболее близок к народу. Однажды мне удалось с ними поговорить. Помню, как в актёрской среде его все боготворили. Но как только Юрий Михайлович был смещен с должности мэра, про него забыли буквально на следующий день! Для меня это было так неожиданно и удивительно. Я мечтаю, чтобы все руководители были такие, как Лужков — хозяйственные, любящие свою страну. Инна Чурикова актриса театра и кино актриса театра и кино

Жизненный путь

Юрий Лужков родился в столице 21 сентября 1936 года в семье столяра. Детство он провёл у бабушки в городе Конотоп, где закончил семь классов школы, после этого вернувшись к родителям. Три последних года Лужков доучивался уже в Москве, а после поступил в Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Организаторские способности у него начали проявляться ещё в студенческие годы — Юрий Михайлович проводил общественные мероприятия и вёл комсомольскую работу.

После получения диплома по специальности «инженер-механик» будущий политик устроился на работу в НИИ пластмасс. Там он продвинулся до руководителя группы и заместителя заведующего лабораторией. В 1964 году Лужков вступил на пост начальника отдела по автоматизации управления Госкомитета по химии. Через семь лет получил должность начальника отдела АСУ Министерства химической промышленности СССР, а после директора подразделения «Химавтоматики» ОКБА. Вскоре после этого Лужков стал начальником управления по науке и технике министерства химической промышленности СССР.

Взбираясь по карьерной лестнице, Юрий Михайлович не забывал о комсомольском долге: в 1968 году вступил в КПСС , в 1975 году — стал народным депутатом совета Бабушкинского района, в 1977 году — депутатом Московского совета.

В 1990 году Лужков по рекомендации новоизбранного председателя демократического Моссовета Гавриила Попова был выдвинут на пост председателя Мосгорисполкома. А уже в июне следующего года его выбрали вице-мэром Москвы. В июле Лужков стал премьером правительства — нового органа исполнительной власти, заменившего Мосгорсиполком.

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Viktor Chernov/Global Look Press Премьер правительства Москвы Юрий Михайлович Лужков и мэр Москвы Гавриил Харитонович Попов (слева направо второй и третий) с участниками торжественной церемонии открытия пятизвёздочного отеля Метрополь в Москве Алексей Федосеев/РИА Новости Мэр Москвы Юрий Лужков (справа) и президент компании Coca-Cola Невилл Изделл (слева) во время презентации в связи с пуском завода по производству кока-колы в Солнцево Илья Питалев/РИА Новости Открытие площади перед храмом Христа Спасителя. Слева — патриарх Московский и всея Руси Алексий II, справа — мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков Владимир Родионов/РИА Новости 6 мая 1995 года. Мэр Москвы Юрий Лужков во время символического вручения ключа от храма патриарху Алексию II Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС Россия. Москва. 25 августа 1997 года. Мэр Москвы Юрий Лужков возле пропускной системы нового выхода на станции метро ВДНХ Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС Открытие кинотеатра "Октябрь" Сысоев Григорий/ТАСС Участок Третьего транспортного кольца АГН «Москва» Храм Христа Спасителя Сергей Булкин/NEWS.ru Памятник Петру I Сергей Лантюхов/NEWS.ru Вид на МКАД Сергей Лантюхов/NEWS.ru Центральный выставочный зал «Манеж» АГН «Москва» Парк Победы на Поклонной горе Сергей Булкин/NEWS.ru Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити Сергей Булкин/NEWS.ru

На посту мэра

В 1992 году в российской столице начались перебои в снабжении населения продовольственными товарами, часть из которых приходилось распределять по талонам. На фоне этого градоначальник Гавриил Попов ушёл в отставку. Новым мэром указом президента Бориса Ельцина был назначен Лужков. Событие стало поворотным в его судьбе, на этом посту он провёл последующие 18 лет, переизбираясь три раза. Политик всегда был на стороне Ельцина. Например, поддерживал его во время конституционного кризиса в 1993 году. Чтобы оказать давление на депутатов, которые не хотели покидать Верховный Совет, он распорядился отключить в здании парламента свет и горячую воду, а во всём прилегающем районе — телефоны.

За время пребывания Лужкова на посту мэра общая торговая площадь Москвы выросла в полтора раза при существенной поддержке малого бизнеса. Довольно сильно поднялся строительный рынок, а число организаций гостиничного типа увеличилось почти на четверть. Промышленное производство в столице только за 2007 год выросло на 11,5%.

По инициативе политика в 2005 году в городе запустилась программа «Социальная ипотека», благодаря которой очередники смогли получить жильё по сниженным ставкам кредита. Также при Лужкове столичные пенсионеры получили доплаты к пенсии до городского социального стандарта, а для малообеспеченных слоёв населения и инвалиды создан Департамент соцзащиты.

За счет бюджетных средств Юрий Михайлович возвёл значительные по площади новые учебные корпуса МГУ, которые были оснащены современным оборудованием. Политик также внёс вклад в возрождение Храма Христа Спасителя, Иверских ворот и Казанского собора.

Утрата доверия

В 2010 году взору россиян предстали документальные фильмы, в которых критиковалась деятельность Лужкова на посту градоначальника: «Дело в кепке» и «Беспредел. Москва, которую мы потеряли». Публично обсуждались бизнес, деньги, связи политика и всех членов его семьи. Юрий Михайлович выразил недовольство произошедшим, отправив Сергею Нарышкину письмо на имя президента Дмитрия Медведева. Однако глава России подписал указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы». Основанием для увольнения стала утрата доверия со стороны российского лидера.