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Армейцы юные - головы умные: репетиция парада Победы Юнармии

16:01, 29 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юнармия — репетирует парад Победы. Это добровольное российское детско-юношеское движение, возродившее традиции молодёжных организаций в России, не первый раз будет участвовать в параде Победы, с момента своего создания в 2016 году. Организация насчитывает более 800 тысяч членов. Вступить в Юнармию может любой желающий с 8 до 18 лет.

Юнармейцев обучают стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться по карте. В свободное время, юнармейцы несут вахту памяти у Вечного огня, занимаются волонтёрской деятельностью, ведут работу по сохранению мемориалов, а также принимают участие в других мероприятиях. Кроме того, участников движения планируется привлекать к ликвидации чрезвычайных ситуаций, поисковым работам в местах боёв Великой Отечественной войны и помощи ветеранам.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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