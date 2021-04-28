Армейцы юные - головы умные: репетиция парада Победы Юнармии

Юнармия — репетирует парад Победы. Это добровольное российское детско-юношеское движение, возродившее традиции молодёжных организаций в России, не первый раз будет участвовать в параде Победы, с момента своего создания в 2016 году. Организация насчитывает более 800 тысяч членов. Вступить в Юнармию может любой желающий с 8 до 18 лет.
Юнармейцев обучают стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться по карте. В свободное время, юнармейцы несут вахту памяти у Вечного огня, занимаются волонтёрской деятельностью, ведут работу по сохранению мемориалов, а также принимают участие в других мероприятиях. Кроме того, участников движения планируется привлекать к ликвидации чрезвычайных ситуаций, поисковым работам в местах боёв Великой Отечественной войны и помощи ветеранам.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru