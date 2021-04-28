Армейцы юные - головы умные: репетиция парада Победы Юнармии

21 апреля в столице и ряде крупных городов прошли несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. Несмотря на то что организаторы акций накануне обещали вывести на улицы до полумиллиона людей, реальные цифры оказались значительно меньше. Так, по подсчётам полиции, в Москве собралось 4 тысячи человек, «Открытые медиа» насчитали 25 тысяч. Стоит отметить, что в столице полиция практически никак не мешала протестующим.

В феврале текущего года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по так называемому делу «Ив Роше» на реальный.