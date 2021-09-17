YouTube заблокировал видео со списками «Умного голосования»

Видео со списками «Умного голосования» заблокировал на территории РФ вечером 18 сентября видеохостинг YouTube. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов, — говорится в сообщении, появляющемся вместо видео.

Ранее компании Google и Apple удалили из своих магазинов мобильных приложений программу с «Умным голосованием». В Google сообщили, что сделали это из-за угроз российских властей завести уголовные дела на находящихся в стране сотрудников компании.

2 сентября Роскомнадзор (РКН) обратился к Apple и Google с требованием удалить из App Store и Google Play приложение «Навальный». В ведомстве считают , что его наличие в магазинах — это распространение информации, которую российские власти признали экстремистской и запретили. По мнению РКН, приложение используется для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией).

15 сентября официальных представителей Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Власти предупреждали, что будут считать наличие приложения оппозиционера Алексея Навального в иностранных магазинах вмешательством в выборы РФ.