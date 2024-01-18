YouTube заблокировал канал «БесогонTV» Михалкова. Это всё из-за ЛГБТ?

Западный видеохостинг YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV». Страница на данный момент недоступна. Почему это могло произойти, что он говорил про ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена)?

По информации YouTube, аккаунт заблокирован «за многочисленные или серьезные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний». На «БесогонTV» у Михалкова было около 1,6 млн подписчиков. Сам режиссер пока не прокомментировал блокировку.

Что Михалков говорил про ЛГБТ

Никита Михалков 10 декабря 2023 года заявил, что признание в России ЛГБТ-движения экстремистским — это колоссальная победа традиционной славянской культуры.

«В сериале „Место встречи изменить нельзя“ герой Зиновия Гердта обещал всем эру милосердия. Похоже ли на то, что эта эра милосердия все дальше от нас отдаляется? Я думаю, мы ведь поэтому и ведем эту операцию. Поймите, мы единственные в мире, мы с вами, кто встали в полный рост, чтобы сказать „нет, это не для нас“. То, что сейчас принят закон о причислении ЛГБТ-организаций к экстремистским и они запрещены в РФ, — это колоссальная победа традиционной славянской культуры. Все говорят: ну как — это люди, они изгои — вы можете жить как угодно и с кем угодно, но вот организации — спортивные, детские — вот этого не будет. И пропаганды не должно быть? Естественно. Потому что пропаганда уже в Конституции подвержена обструкции», — заявил он в интервью проекту «Скажи, не молчи».

Что Михалков говорил про европейские ценности

Открытие окна в Европу привело к тому, что через него в Россию запустили «ассенизаторный шланг», заявил 19 декабря 2023 года Никита Михалков в интервью Надежде Стрелец.

«Нам открыли окно в Европу. Нам в это окно запендюрили ассенизаторный шланг и в атмосферу запустили нам все то, что там уже не нужно. Русскому человеку расхотелось видеть на экране себя говном. Расхотелось! Не хочется! Ты должен сделать выбор: ты хочешь, чтобы тебя там любили или тут любили? Уже не будет той Европы, прекрасной, старой, с чудным запахом кофе из бара с утра в Риме, уже не будет американского кино 70-х годов с Джеком Николсоном. Этого не будет. Все. Это умерло. Европа под ядерным зонтиком США прекрасно развивалась, толстела до момента, пока они за этим всем не потеряли иммунитет. Свою трусость и бессилие они назвали толерантностью. И теперь начальник полиции Швеции в девять вечера просит по телевизору женщин не выходить на улицы. В Швеции! У них нет сил. Римский папа ползает по полу и целует ботинки камерунцу, чтобы попасть в тренд», — заявил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Михалков

Что Михалков говорил про дискриминацию и «Оскар»

Никита Михалков в апреле 2023 года заявил, что не видит смысла в том, чтобы посылать фильм от России на премию Американской киноакадемии.

«Мы видим, что (какие фильмы) получает „Оскар“ сегодня, мы видим, как он изменился. Послать для того, чтобы надеяться, я лично не вижу в этом смысла», — отметил он.

Михалков весной 2021 года назвал новые правила кинопремии «Оскар» «нравственным бешенством». По его мнению, это «зеркальная дискриминация».

«Сегодня „Оскар“ стал абсолютно политической премией. Для этого должны быть определенные условия: это должен быть афроамериканец, лидер ЛГБТ и так далее. Это перестает быть премией художественной», — объяснил он.

Ранее Американская киноакадемия представила список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». По новым стандартам по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий — не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью.

Кому еще YouTube блокировал каналы

Канал Захара Прилепина заблокировали на YouTube в июле 2023 года. На страницу писателя к моменту блокировки были подписаны более 300 тысяч пользователей, а ролики набирали миллионы просмотров.

В августе 2022 года на YouTube также заблокировали канал блогера Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин. Комментируя решение видеохостинга, он предположил, что причиной стало его несоответствие «линии партии». Гоблин также связывал блокировку с тем, что YouTube модерируют украинцы, по его словам. При этом он отмечал, что оппозиционеру Алексею Навальному на YouTube можно было призывать даже к свержению власти, что, по сути, является экстремизмом.

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