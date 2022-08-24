YouTube заблокировал аккаунт ОАК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

YouTube заблокировал аккаунт российской «Объединенной авиастроительной корпорации», сообщается в ее Telegram-канале. Отмечается, что Google объяснил свое решение «правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

Как вы уже могли догадаться, сообщение гласит: «Ваш аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций, — говорится в сообщении.

Корпорация пригласила подписчиков на свой основной видеоканал на платформе Rutube.

Ранее стало известно, что YouTube удалил более 70 тысяч видео и заблокировал девять тысяч каналов, авторы которых рассказывали о событиях на Украине. Основной причиной ограничений стало нарушение требований к контенту.

Роскомнадзор ранее потребовал от компании Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на YouTube. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой блокировку российских государственных СМИ, таких как ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики.