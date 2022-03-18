YouTube могут заблокировать в России 18 марта

Роскомнадзор должен был заблокировать YouTube на территории России ещё неделю назад, однако данное решение перенесли из-за блокировки Instagram, сообщил РИА Новости источник, близкий к надзорному органу. Он пояснил, что доступ к видеохостингу, вероятно, будет закрыт в ближайшие дни, возможно, что 18 марта.

Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют... Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны заблокировать ещё на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram, а до этого Facebook), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не всё сразу, — заявил источник.

Он добавил, что блокировка YouTube может произойти уже 18 марта.

Роскомнадзор накануне потребовал от американской компании Google остановить распространение угроз в отношении жителей России во время показа рекламных роликов на YouTube. В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, уточняется, что размещение подобных материалов свидетельствует об антироссийской позиции компании. Ранее YouTube стал транслировать рекламу с призывами выводить из строя железные дороги России и Белоруссии.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что блокировка Instagram была необходима для обеспечения психологического здоровья граждан России. Они подвергались травле и оскорблениям в соцсети. Ограничение доступа к соцсети также связано с распространением откровенных призывов в сети к совершению насильственных действий против россиян.