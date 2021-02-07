Кто кого: Явлинский против Навального

Кто-то может счесть эту цепочку явлений простым временным совпадением. Но удивительным образом очень подробный телефонный разговор нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова с новым заокеанским коллегой Энтони Блинкеном совпал с заявлением одного из приближённых Навального Леонида Волкова о том, что уличные протесты пока приостанавливаются до тёплого времени года, весны-лета.

Действительно, оппозиция получила свои политические дивиденды, вызвала необходимый ей международный резонанс, заручилась выигрышной видеокартинкой, которая разошлась чуть не по всему миру. А потому вполне можно сделать паузу и даже проявить опредёленную гибкость в ожидании последующего развития событий с привлечением влиятельных международных лиц.

Тем более что разговор Лаврова и Блинкина, по официальной версии, свёлся к соглашению о постоянном диалоге с перспективами выхода на компромиссное развитие отношений с учётом взаимных интересов. Не исключено, что в ходе такого диалога упоминался и феномен нынешних протестов, и судьба самого Навального, который, как мы уже отмечали, вполне может стать разменной монетой в рамках возможного сближения позиций сторон.

Алексей Навальный Пресс-служба Мосгорсуда

И в этот же момент Григорий Явлинский на своём сайте пытается перехватить оппозиционную повестку, предпринимая атаку на Навального. Он не просто ревниво критикует своего соперника на оппозиционном фланге, но выставляет всю его деятельность исключительно разрушительной и провокационной. И если бы не постоянный рефрен о «кровавом режиме», который-де не собирается с народом заигрывать, но готов использовать опыт расстрела Белого дома осенью 1993 года или подавления танками при Дэн Сяопине протестных выступлений в Пекине в 1989-м, то вполне можно было счесть этот опус Григория Алексеевича проявлением своеобразного конформизма.

Поскольку суть тезисов Явлинского сводятся к тому, что и сами выступления, спровоцированные призывами Навального, бессмысленны и опасны не для власти, а исключительно для судеб их участников. Власть, мол, шутить не будет и только воспользуется случаем начать новое «Болотное дело», чтобы ещё больше закрутить гайки. Но и его антикоррупционные разоблачения бессмысленны в квадрате, так как это просто спекуляция на эмоциях разочарованных, страдающих в социальном плане людей. А пока, мол, бизнес не отделён от власти, разделение властей остаётся фикцией, то всякого рода разоблачения просто сотрясание воздуха, бесчестное накачивание своего рейтинга. Навальный, мол, просто помогает выпускать пар, который не затронет самих коррупционеров.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Словом, из статьи нельзя сделать однозначного вывода о том, против кого в первую очередь призывает бороться Григорий Явлинский — против власти или персонально против Навального. Тем более что в качестве истинных рычагов воздействия на обстановку в стране Григорий Алексеевич считает необходимость сплочения вокруг исключительно «Яблока», пополнение рядов наблюдателей на будущих выборах. А главное — внимательно следить за тем, когда тягу к переменам, как в конце восьмидесятых годов, будет разделять большинство населения. Вот тогда и надо будет поставить под такой ветер перемен парус яблочных цветов.

Не исключено, что отчаянная статья Явлинского есть ни что иное, как отражение внутрипартийной борьбы. Недаром же заговорили о том, что на грядущих выборах он не будет уже возглавлять партийный список «Яблока». Григорий Алексеевич ищет способ восстановить свою репутацию демократического гуру. Но, как представляется, во-первых, со своим опусом он уже на такт опоздал. События идут своим чередом, в том числе и в кругах внесистемной оппозиции. А во-вторых, его более молодые и радикальные товарищи могут счесть статью проявлением провластного оппортунизма. Уже с мест пошли заявления, что позиция Явлинского не является общепартийной. А раскол вообще может добить «Яблоко», превратив его напоследок в секту имени Явлинского.