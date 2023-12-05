Явлинский предположил, как можно помирить Россию и Украину Явлинский призвал примирить россиян и украинцев на примере Германии и Франции

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Григорий Явлинский

Украине и России следовало бы наладить отношения, следуя историческому примеру Германии и Франции, заявил в интервью РБК основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он напомнил, что страны конфликтовали за территории предыдущие два века, но на сегодня геополитический конфликт исчерпан.

Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? В XIX и XX веке регион несколько раз переходил от Франции в Германию и обратно, после Второй мировой войны — область Франции. А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат, — сказал Явлинский.

Политик призвал брать пример с Европы. Он отметил, что решить геополитический вопрос не удалось ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. Также Явлинский признался, что чувствует личную вину за военный конфликт между Россией и Украиной, поскольку не смог убедить участников в том, чтобы пойти по иному пути. При этом он отметил, что говорил о своем видении решения российско-украинского конфликта с 1995 года.

В том же интервью Явлинский отметил, что в текущей реальности невозможно установить, сколько россиян поддерживают СВО. При этом он уверен, что большинство граждан хотели бы прекратить боевые действия. Явлинский предложил подумать, как бы отвечали жители страны на подобные вопросы, если бы могли не бояться выражать мнение.