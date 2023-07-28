Явка в военкомат стала необязательной для постановки на воинский учет

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Постановка и снятие с воинского учета, а также внесение изменений в документы воинского учета могут осуществляться без личной явки граждан в военкомат, следует из утвержденных правительством изменений в Положение о призыве на военную службу, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства РФ. Вместе с тем, поправки предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета.

Согласно новым правилам, постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат, путем внесения в реестр воинского учета сведений, содержащихся о них в государственных информационных системах, — говорится в сообщении.

Кроме того, повестки о призыве на военную службу будут направляться по электронной почте, вручаться лично в бумажном виде или направляться по почте, о направлении повесток военнообязанные россияне будут оповещены через личный кабинет на портале госуслуг.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее высказывал мнение, что электронный способ оповещения о призыве на службу избавил ведомства от волокиты и бюрократизма. По его словам, цифровизация воинского учета улучшила эффективность призыва.

Юрист Михаил Салкин перечислил уважительные причины для неявки в военкомат по повестке. Согласно действующему законодательству, россияне могут не явиться в случае нахождения за границей по семейным обстоятельствам, нахождения под стражей или административным арестом. В иных случаях призывнику может грозить штраф.