Из-за несоответствия антитеррористической безопасности японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановит работу третьего и четвёртого реакторов АЭС «Такахама».
Как
Также причиной может стать коррупционный скандал, произошедший в компании в этом году. По некоторым данным, её руководство получило около $3 млн за подписание контракта на работы на территории АЭС в городе Такахама.
Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Японии планировало сбрасывать слаборадиоактивную воду, охлаждающую реакторы АЭС «Фукусимы», в Тихий океан.
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