https://static.news.ru/photo/f03da44c-2485-11ea-a1f1-fa163e074e61_660.jpg АЭС «Такахама» Фото: Hirorinmas/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Из-за несоответствия антитеррористической безопасности японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановит работу третьего и четвёртого реакторов АЭС «Такахама».

Как передаёт издание The Mainichi, причиной остановки стало истечение срока действия сертификатов, выданных Комитетом по контролю за ядерной энергетикой Японии.

Также причиной может стать коррупционный скандал, произошедший в компании в этом году. По некоторым данным, её руководство получило около $3 млн за подписание контракта на работы на территории АЭС в городе Такахама.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Японии планировало сбрасывать слаборадиоактивную воду, охлаждающую реакторы АЭС «Фукусимы», в Тихий океан.