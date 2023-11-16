Япония сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 46,8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Япония в октябре этого года сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба японского Минфина. Страна также уменьшила экспорт в РФ запчастей и комплектующих для транспортных средств на 39%.

Сокращение поставок этих товаров продолжается на фоне вступивших в силу 9 августа санкций, запрещающих экспорт в РФ бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра и гибридных машин. Также уточняется, что в июле (перед вступлением санкций в силу) экспорт автомобилей из Японии в Россию взлетел на 53% по сравнению со средним показателем за последний год.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал россиянам не спешить с покупкой китайских автомобилей, а лучше подождать приблизительно три года. В России пока не накоплен достаточный опыт массовой эксплуатации продукции автопрома КНР, пояснил эксперт, только через три года можно будет судить о качестве этих транспортных средств. Уже сейчас можно говорить о ряде конструктивных недостатков китайских авто. Это, в частности, слишком низкое расположение некоторых узлов и агрегатов, неслаженная работа двигателя и коробки передач, резюмировал специалист.