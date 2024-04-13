Япония против России, займы Киеву, инфаркт Куклачева: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Япония публично заявила, что не будет мириться с некой «ядерной угрозой» со стороны России, экс-президент США Дональд Трамп отказался безвозмездно помогать Украине, в Театре сатиры наметился раскол после смерти актера Александра Ширвиндта, народного артиста РСФСР Юрия Куклачева экстренно госпитализировали с обширным инфарктом — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Про США ни слова: Япония объявила о «ядерной угрозе» от России

Токио никогда не смирится с российской «ядерной угрозой», заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда Японии при организации Мицуко Сино. При этом она напомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, умолчав о роли США в трагедии.

Дипломат сказала, что хочет подтвердить четкую позицию Токио по поводу неоднократно звучавшей со стороны Москвы «ядерной риторики». Сино подчеркнула, что трагедия двух японских городов никогда не должна повториться.

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия», — сказала Сино.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сино, отметила, что подобные заявления являются неуважением к памяти жертв атак со стороны Соединенных Штатов. В беседе с «Известиями» дипломат подчеркнула, что зампостпреда Японии показала классический пример дезинформации.

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример „фейк ньюс“ и дезинформации. Японское правительство оболванивает свое население и демонстрирует неуважение к памяти жертв американских атак», — сказала Захарова.

Помимо Сины, похожее мнение высказал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Выступая в Конгрессе США, политик также говорил о ядерной угрозе, которая якобы исходит от РФ. Японский дипломат подчеркнул, что опасается повторения ядерной катастрофы по вине России. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал словами «стыд и позор» эти заявления.

«Стыд и позор», — написал дипломат в социальной сети Twitter (Х).

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Соединенные Штаты оказывают настолько сильное давление на Фумио Кисиду, избиравшегося в парламент от префектуры Хиросимы, что тот забыл ядерный ад, который они там устроили. Говырин задался вопросом, какую ответственность Кисида собрался разделить с Вашингтоном, который так и не извинился за Хиросиму и Нагасаки.

«Хочется напомнить ему — парламентарию, который годами избирался в японский парламент от префектуры Хиросимы — тот ядерный ад, который утроили там США. Непонятно, какую ответственность Кисида собрался разделить с США, которые так и не покаялись за Хиросиму и Нагасаки», — заявил он.

Говырин добавил, что Кисида показал себя внушаемым и неуверенным человеком, при этом США угрожают Японии различными методами вплоть до искусственных землетрясений, чтобы контролировать финансовую систему страны.

«Делается это под предлогом испытаний американских плавучих платформ, подводных лодок и других вооружений, которые давно дислоцируются и время от времени проводят якобы испытания именно у берегов Японии», — заключил Говырин.

Ранее президенты США Барак Обама и Джо Байден посещали Хиросиму, но не извинялись за события Второй мировой войны.

Хиросима и Нагасаки подверглись ядерной бомбардировке 6 и 9 августа. При атаке погибли 70–100 тысяч человек в Хиросиме и 70 тысяч — в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает 500 тысяч.

Подарков не будет: Трамп категорично высказался о помощи Украине

На пресс-конференции со спикером палаты представителей Майком Джонсоном экс-президент США Дональд Трамп допустил, что безвозмездная помощь Украине закончилась. В ходе трансляции Fox News он отметил, что Киев может получить помощь в виде займа, а не «подарка».

«Мы прямо сейчас рассматриваем, мы думаем о том, чтобы сделать это займом вместо просто подарка», — сказал он журналистам.

Также стало известно, что в США задумались над тем, чтобы финансировать Киев в формате займа под залог будущей прибыли, которую Вашингтон рассчитывает получить от замороженных российских государственных активов. Прибыль могут вывести через облигации или кредит. В этом случае Киев получит €30–40 млрд. Эту схему рассмотрят министры финансов «Большой семерки» на следующей неделе в Вашингтоне и на саммите, назначенном на июнь.

Ранее журналисты Bloomberg выяснили, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор остается замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО, которые в Вашингтоне ожидают в ближайшие недели.

«У США нет плана Б по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере $60 млрд, которая по-прежнему заморожена в конгрессе», — пишет агентство со ссылкой на американского чиновника.

Фото: IMAGO/hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press Дональд Трамп

Театр сатиры погряз в разногласиях после смерти Ширвиндта

14 апреля состоятся похороны Александра Ширвиндта. Режиссер и актер скончался 15 марта 2024 года и был кремирован. После его смерти в стенах Театра сатиры произошел скандал: постановку, где играл Ширвиндт, навсегда отменили.

Последним спектаклем, в котором играл Ширвиндт, была постановка «Где мы?..» по пьесе драматурга и режиссера Родиона Овчинникова. Как объяснил NEWS.ru режиссер Малого театра заслуженный артист России Андрей Житинкин, Ширвиндт по-особому любил эту роль.

«Действие спектакля происходит в палате сумасшедшего дома. И Александр Анатольевич, вы знаете, ощущал себя комфортно в этом образе. Он там с красным клоунским носиком, сидел на кроватке и шутил. Это вызывало нескончаемый восторг в зале. И никто из зрителей не догадывался, как он весьма неважно чувствовал себя в последние месяцы», — рассказал Житинкин.

Изначально инициатором постановки и участия в ней Ширвиндта выступил Александр Олешко. Он был учеником мэтра и, по его собственному признанию, относился к режиссеру как ко второму отцу.

«Представить в этой роли другого исполнителя невозможно ни для коллектива театра, ни для зрителей», — пояснил NEWS.ru художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

Житинкин отметил, что в таких «грустных случаях» театр вправе отменить спектакль и даже убрать его из репертуара.

«Потому что заменить исполнителя главной роли невозможно. В искусстве эта формулировка о том, что „незаменимых нет“, не работает, уход Ширвиндта — как раз такой случай: он действительно незаменим», — убежден он.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Александр Олешко предлагал Газарову провести спектакль 3 апреля в формате вечера памяти Ширвиндта. По его задумке, на сцену могли бы выйти создатели постановки — от режиссера до гримеров и костюмеров.

«Сели и рассказали бы о том, как играли, репетировали, как создавался спектакль, как много было интересного, смешного и грустного... Чтобы на экране были показаны монологи Ширвиндта из спектакля, а мы бы их прокомментировали, ведь текст пьесы неоднократно переделывался. И чтобы в конце на экране был последний монолог Александра Анатольевича, которым он заканчивал спектакль», — написал Олешко на странице в своей социальной сети.

Газаров не поддержал инициативу Олешко. Секретарь Театра сатиры Елена, которая при жизни Ширвиндта была его помощницей, в телефонной беседе с NEWS.ru сообщила, что вечер памяти бывшего худрука может пройти в июле в день его рождения.

Друг Александра Анатольевича композитор и режиссер Вячеслав Моцардо предположил в беседе с NEWS.ru, что Олешко поспешил с выводами. По его мнению, Ширвиндта в театре не забудут, вечер его памяти обязательно состоится.

Как считает режиссер Малого театра, ситуация со спектаклем «обнажила внутренний раскол» в театре, который был заметен даже на прощании с экс-худруком.

«В театре наметился раскол. Это стало очевидным сразу после церемонии прощания с Александром Анатольевичем, когда половина труппы уехали в ЦДЛ — Центральный дом литераторов — и поминали покойного там, а половина остались в театре с нынешним руководством. Ну как бы каждый сотрудник театра четко дал понять, с кем он», — высказал мнение Житинкин, назвав ситуацию «тревожным синдромом».

Режиссер отметил, что, пока Ширвиндт был жив, он сдерживал внутренние противоречия в коллективе театра. По его мнению, теперь команда Газарова сможет более активно заниматься реформированием внутренней жизни театра, для ряда сотрудников этот процесс может иметь неприятные последствия.

«Труппа огромная, Газарову не позавидуешь. Потому что объединили разные театры, у него сейчас четыре сцены. Огромное количество народа, такого не было в Театре сатиры никогда», — подчеркнул Житинкин.

Он предположил, что артисты боятся негативных перемен. По мнению Житинкина, при Ширвиндте такого не было.

Юбилей закончился в больнице: что произошло с Юрием Куклачевым?

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева госпитализировали с бенефиса «Жемчужная нить жизни», передал корреспондент NEWS.ru. Дрессировщику кошек стало плохо после выступления на сцене 12 апреля.

Празднование юбилея проходило в московском «Вегас Сити Холле». Сообщается, что Куклачев почувствовал себя плохо еще во время общения с прессой. Он попросил стул, и сквозь грим было заметно, что артист сильно побледнел. В этот момент дрессировщика поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов). В итоге дрессировщика увезли на скорой помощи, предварительно медики поставили ему уколы.

Незадолго до госпитализации Куклачев дал представление на сцене. На кадрах, снятых на мероприятии, артист бодро двигался, играл на аккордеоне и улыбался зрителям.

Вскоре после этого сын артиста Дмитрий Куклачев рассказал, что его отца госпитализировали в конце первого отделения бенефиса из-за переутомления. По его словам, никакой травмы не было. Куклачев выдал «все, что хотел», и почувствовал себя плохо.

«Травмы не было, просто переусердствовал. Выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо, поэтому в конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь. Сейчас он в больнице», — заявил Куклачев-младший.

Он выразил уверенность, что все обойдется. По его убеждению, Куклачев является легендой, на шоу которого росли все россияне. Прошедший юбилей говорит о том, что дрессировщик полностью здоров, добавил его наследник.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Куклачев

«Так как он очень эмоциональный человек, у него случились проблемы с сердцем, поэтому его увезли. Я только что пришел со сцены, еще сам не знаю, что произошло. Он в сознании, общается, разговаривает», — добавил Куклачев.

Сын дрессировщика уточнил, что первым заметил ухудшение состояния отца. Он вызвал скорую помощь, после того как артист сообщил ему о неприятном чувстве в груди. За 15 минут антракта пришлось переделать полностью второе отделение, чтобы зритель не пострадал от сложившихся обстоятельств, отметил сын Куклачева.

13 апреля генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в Telegram-канале сообщил, что Юрию Куклачеву диагностировали обширный инфаркт. По его словам, ночью дрессировщику провели трехчасовую операцию, врачи уже добились стабилизации.

«Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт», — написал Запашный.

После этого дети артиста Дмитрий и Екатерина сообщили, что он чувствует себя лучше после перенесенной операции. Наследники уточнили, что дрессировщик уже пришел в себя и даже раздавал указания, какие изменения нужно внести в спектакли.

«Дорогие друзья, вчера во время юбилейного выступления Юрия Куклачева у него произошел сердечный приступ. Его забрали в больницу и срочно сделали операцию. Сегодня уже он себя чувствует лучше. Буквально полчаса назад я разговаривал с ним. Он раздавал мне ЦУ (ценные указания. — NEWS.ru), как и что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось. Я ему сказал: «Пап, успокойся, расслабляйся, выздоравливай, все будет хорошо». Мы, со своей стороны, семья, мы не отменяем шоу, мы его не переносим», — уточнил Дмитрий.

Он добавил, что концертную программу уже адаптировали к отсутствию Куклачева. Однако, подчеркнул Дмитрий, на качество спектакля изменения не повлияют. Сын артиста призвал зрителей поддержать дрессировщика кошек и посетить юбилейное шоу. Дмитрий напомнил, что все средства, заработанные от продажи билетов на этот спектакль, будут направлены в фонд Муслима Магомаева для помощи жертвам и пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

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