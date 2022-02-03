Янгулбаев сообщил о намерении обжаловать лишение неприкосновенности

Бывший чеченский судья Сайди Янгулбаев намерен обжаловать решение коллегии судей республики, лишившей его статуса судьи в отставке и непрокосновенности. Об этом он сообщил РИА Новости. По его словам, решение принято незаконно. Вопросом займётся его адвокат.

Это решение принято незаконно, необоснованно, поскольку меня никто не уведомлял, никто не вызывал на заседание. На каком основании принято это решение, мне неизвестно, — заявил Янгулбаев.

По его словам, решением вопроса займётся его адвокат. Он уже направил соответствующий запрос в коллегию, и после получения решения оно будет обжаловано в Высшей квалифицированной коллегии судей РФ.

По словам Янгулбаева, единственным основанием для отмены решения об отставке и снятия неприкосновенности могла бы стать просьба политического убежища в иностранном государстве с получением вида на жительство или гражданства.

Конечно, я этого не делал, — подчеркнул судья.

В свою очередь дочь Янгулбаева Алия сообщила , что они с отцом в настоящее время находятся не в России. Раскрыть местонахождение девушка отказалась.

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживал экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имел иммунитет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что местные полицейские осуществили привод Мусаевой в качестве свидетеля в рамках закона РФ после того, как Янгулбаевым трижды отправляли повестку. Кадыров подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». По словам главы Чечни, Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму. Они также имеют отношение к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов республики.

Как полагают правозащитники, действия силовиков связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала. В их числе сыновья судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы.

Вечером 22 января адвокат Наталья Добронравова сообщила, что Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.