Янгулбаев-младший заявил об исчезновении 15 родственников в Грозном

Правозащитник Абубакар Янгулбаев, сын экс-судьи Верховного суда Чечни в отставке, заявил проекту «Кавказ.Реалии» (СМИ, исполняющее функции иноагента в РФ), что около 15 его родственников, проживающих в Грозном, перестали выходить на связь. Знакомые отправлялись по адресам, где живут его близкие, однако никого из них не было дома. Янгулбаев-младший предполагает, что их силой вывезли для записи видео, которое может «опорочить семью».

Они не отвечают на звонки, никак не выходят на связь. Наши знакомые также посетили адреса, по которым они живут, дома никого нет, — заявил Янгулбаев.

Он назвал репрессивной меру, когда людей насильно вывозят для записи видео, на котором их вынуждают оскорблять и ругать родственников. По словам правозащитника, она очень популярна в Чечне.

Янгулбаев отметил, что в декабре 2021 года уже задерживали более десятка его родственников вместе с членами семей других оппозиционеров. Большинство из них вскоре отпустили.

Ранее вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживают вышедший в отставку судья ВС Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет.

По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание.

Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о похищении Мусаевой «фантастической историей». Он сказал, что не в курсе подробностей этой ситуации.

Янгулбаев затем обратился к Пескову с заявлением о том, что история с похищением его жены является правдой.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что местные полицейские осуществили привод Мусаевой в качестве свидетеля в рамках закона РФ. Это было сделано после того, как Янгулбаевым трижды отправляли повестку. Кадыров подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй».

По словам главы Чечни, Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму. Они также имеют отношение к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов республики.

Ранее стало известно, что действия силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала. В их числе сыновья экс-судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаeвы.