Yandex N.V. может разом избавиться от всех российских активов Reuters: нидерландская Yandex N.V. может продать все российские активы за раз

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Головная компания «Яндекса» нидерландская Yandex N.V. рассматривает возможность продать все свои российские активы, пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника. По его информации, компания хочет избавиться от всех активов, включая контрольный пакет акций, за раз.

Планируемая реструктуризация нидерландской холдинговой компании Yandex N.V. направлена на возмещение части средств акционеров за счет продажи ее основных российских предприятий, приносящих доход, таких как поисковая система и услуги по вызову такси, — пишет агентство.

Компания планирует завершить сделку до конца 2023 года. В российском «Яндексе» пока не комментировали эти сведения. Год назад «Яндекс» сообщал о намерении разделить активы на российские и международные. План процесса должен был быть представлен в конце 2023 года.

Летом 2022 года сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний. Спустя год он неожиданно высказался простив проведения спецоперации на Украине. Вскоре после заявления бизнесмен обратился к властям Евросоюза с просьбой снять с него санкционные ограничения. Однако в сентябре стало известно, что Брюссель оставит Воложа в рестрикционном списке еще минимум на полгода.