«Яндекс» признают иноагентом? Почему Медведев критикует колонку «Алиса»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал умную колонку «Алиса» из-за отсутствия ответов на вопросы, связанные с США и Украиной. Какие вопросы задал Медведев «Алисе», как она ответила, могут ли менеджеров «Яндекса» признать иностранными агентами?

Почему Медведев раскритиковал «Алису»

В своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России выразил сомнения по поводу того, что «Яндекс» сейчас является отечественной компанией. По словам Медведева, искусственный интеллект (ИИ), встроенный в умную колонку «Алиса», «страшно трусливый».

«„Яндекс“ теперь российская компания? Совсем нет. Возьмем сервис YandexGPT, который вмонтирован в умную колонку „Алиса“ (и за который надо платить, кстати). Этот прообраз ИИ — страшный трус и не отвечает на вполне обычные вопросы», — пишет он.

В качестве примера Медведев привел несколько вопросов, на которые «Алиса», по его мнению, ответила некорректно. Они касались принятого в США закона об изъятии российских активов, расположения памятников Степану Бандере на Украине и расстояния между Киевом и Белгородом по прямой.

«1. Когда в США принят закон об изъятии российских активов? Ответ: „Я еще только учусь и не хочу выглядеть глупо“. Задаешь вопрос про любой российский закон — отвечает с блеском. Про другие иностранные законы — тоже.

2. Где на Украине расположены памятники Степану Бандере? Опять: «Я только учусь». Про Nelson's Column или памятник Пушкину в России — без проблем.

3. И совсем смешно. Спросили: «Каково расстояние между Киевом и Белгородом по прямой?» Ответила: «429 км». Спросили еще раз — включила дурку. Хотя все другие расстояния измеряет отлично», — перечислил вопросы и ответы «Алисы» зампред Совбеза РФ.

В связи с этим Медведев предположил, по какой причине «Алиса» именно так ответила на ряд вопросов.

«Что тут скажешь? Боятся за тех клиентов, кто не любит Россию? Но вопросы же нейтральные. Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов? Даже комментировать смешно. Боятся, что мир узнает про памятники Бандере и поймет, что на территории б. Украины нацистский политический режим? Но ведь вопрос просто о памятнике», — рассуждает политик.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Умная колонка «Яндекс Станция Лайт» с «Алисой»

«Яндекс» могут признать иноагентом?

Медведев указал, что сложившаяся с «Алисой» ситуация подрывает доверие к «Яндексу» и его продукции. Кроме того, по мнению зампреда Совбеза, это может стать основанием для признания менеджеров компании иноагентами.

«С одной стороны, это сильно подрывает доверие к „Яндексу“ и его продуктам. А с другой — дает основания не только для того, чтобы признать сервисы „Яндекса“ очень неполными, но даже нынешних менеджеров (не приведи Господь!)... иноагентами», — констатировал Медведев.

Также политик опубликовал в Telegram-канале опрос на тему того, насколько честным должен быть искусственный интеллект. Пользователям предлагается выбрать из пяти вариантов ответа.

Так, большинство проголосовавших (70%) выбрали следующий критерий: «Ответ ИИ на любой вопрос пользователя должен быть прямой и точный». При этом 18% респондентов отдали голос за вариант, предусматривающий автономию от искусственного интеллекта: «Плевать на ИИ, мы введем обычный запрос или посмотрим ответ в книжке».

6% участников опроса считают, что ИИ может уклоняться от ответа на вопрос, чтобы не обидеть кого-то из пользователей. 3% проголосовали за то, что ИИ может не отвечать на вопросы по прихоти его владельца. Еще 3% выразили мнение, что искусственный интеллект сам вправе решать, как отвечать пользователю, поскольку за ИИ будущее.

В разговоре с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов выразил мнение, что государство должно поработать над «ляпами» YandexGPT.

«Я думаю, что для решения данной проблемы нужно усиливать госучастие в IT-сфере. Например, системная содержательная поддержка продвинутых IT-служб банков с госучастием, в российской банковской сфере есть неплохие разработчики в области ИИ. <...> «Яндекс» сейчас перестраивается, становится полноценной российской компанией, он перерегистрируется в Россию. <...> То, что в России создали свою нейронку, сами понимаете, что за несколько месяцев она не могла стать совершенной, скорее всего, «Яндексу» сейчас нужно больше экспертов, чтобы результаты обучения и ответы нейросети не были непредсказуемыми», — полагает он.

По мнению Гаврилова, ответы искусственного интеллекта вызывают вопросы, но это ещё раз подтверждает, что языковые модели много знают о мире, но не умеют использовать эти знания.

«В искусственном интеллекте, как и в деле охраны персональных данных, мы только в начале пути. Поэтому, конечно, важно, чтобы ни „Алиса“, ни „Маруся“ и другие голосовые ассистенты всякие такие ляпы не допускали. Но над этим должны побольше поработать эксперты и поучаствовать госструктуры», — считает депутат.

Что «Алиса» сказала про мультфильм «Маша и Медведь»

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина на заседании заксобрания включила историю про призрака от «Алисы». Соответствующий ролик был опубликован в Сети.

Детский омбудсмен продемонстрировала видео, на котором «Алиса» отвечает на вопрос, почему героиня из мультфильма «Маша и Медведь» живет одна. Колонка со ссылкой на один из сайтов в поисковике объяснила, что Маша является призраком девочки, которую убил Медведь, поэтому она постоянно мучает его. Родители же героини уехали из дома, не выдержав потери дочери.

«А мне вообще не смешно», — обратилась к депутатам Митянина.

Читайте также:

SHAMAN: последние новости 19 мая, отказ от трусов, костюм Адама, новый трек

«Мне не стыдно быть русской»: как живет актриса Юлия Меньшова

Филипп Киркоров: последние новости 19 мая, бизнес, «Новая Фабрика звезд»