Пандемии назло: Благодатный огонь прибыл в Москву

https://static.news.ru/photo/8a80bf3a-aaae-11eb-94a3-96000091f725_660.jpg Патриарх Кирилл, Владимир Якунин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Спецборт с Благодатным огнем приземлился в Москве, святыню привезут на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, а также раздадут в субботу вечером всем желающим в 15 храмах столицы.

Сценарии доставки благодатного огня в Россию неоднократно менялись из-за пандемийных ограничений. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

Церемония схождения благодатного огня в преддверии Пасхи прошла в субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Внутри церкви пасхальную святыню получили около 2,5 тысячи человек — преимущественно это были граждане Израиля, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Для делегаций иностранных государств доступ на церемонию был невозможен из-за закрытых в связи с пандемией границ страны.

В результате огонь доставляли в православные страны, включая Россию, по специальной схеме. В Иерусалиме частицу огня получали главы и представители посольств, после чего лампады были направлены в аэропорт «Бен Гурион», где их ожидали, не выходя из самолётов, делегации этих стран.

Эту схему мы разработали в прошлом году, когда вообще все было непонятно. Израильские власти, за что мы им очень благодарны, предложили в переговорах с другими странами именно её, — рассказал Владимир Якунин.

При этом в России варианты доставки Благодатного огня начали обсуждать ещё в начале года. Предполагалось, что пандемия может пойти на убыль.

Первым вариантом было повторение прошлогоднего сценария с ожиданием огня в аэропорту, вторым — поездка небольшой делегацией непосредственно в Иерусалим. Изначально российской стороне сообщили, что некоторое количество паломников будет допущено на церемонию, однако затем израильский минздрав настоял на жёстком режиме проведения мероприятия.