«Ядерный гриб» из дыма поднимался до неба: фото взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Максим Кочемаров/ТАСС

Утром 9 августа произошел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде.

Как минимум в 10 домах вокруг ЗОМЗ выбило взрывной волной выбило стёкла, в некоторых квартирах даже снесло межкомнатные перегородки По сообщениям очевидцев, в офисах неподалёку осыпались потолки. Власти эвакуировали сотрудников предприятия и близлежащий детский сад.

Число пострадавших при взрыве, по последним данным, составило 37 человек и продолжает расти. Пятеро из них находятся в реанимации с сильными ожогами, сообщили в местной администрации.

По информации Mash, взорвался склад пиротехники компании «Пиро-Росс». Она арендовала помещения на территории ЗОМЗ. Склад разрушен на площади 1,6 тыс. кв. метров. По версии МЧС, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.

Как выглядел взрыв в Сергиевом Посаде — в фоторепортаже NEWS.ru