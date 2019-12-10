9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Нашу страну обвиняют в манипуляциях с допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. В этот же день в Москве состоялась пресс-конференция с министром спорта Павлом Колобковым. Он отказался оправдываться за сложившуюся ситуацию и не смог ответить на вопрос о том, кто внёс изменения в базу данных. Все подробности — в материале NEWS.ru.