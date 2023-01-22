«Я пускаю кровь врагам нашей родины»: Пригожин о сравнении с Распутиным Пригожин ответил на сравнение с Распутиным

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин через свою пресс-службу в Telegram сообщил, что в отличии от Григория Распутина «он не останавливает кровь», а «пускает ее врагам родины». Так он отреагировал на свое сравнение издания Financial Times с фаворитом Николая II.

Я не очень подробно знаком с историей Распутина, но насколько мне известно, важное качество Распутина — это то, что он останавливал кровь юного царевича заговорами. Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ними, — указано в сообщении.

Пригожин также отметил, что ему понятен смысл таких заявлений. В свою очередь, бизнесмен сравнил американских журналистов с «нашкодившими детьми», которые хотят «привлечь внимание папы неожиданными выходками».

Когда дети нашкодят, они стараются обратить внимание папы всякими неожиданными выходками. Поэтому все, что должны сейчас сделать американцы, — прийти к папочке, попросить прощения и в дальнейшем вести себя нормально, — считает Пригожин.

Пригожина сравнил с Распутиным журналист Тони Барбер, отметивший, что оба не занимали официальных должностей, но влияли на власти.

21 января Пригожин написал открытое письмо в Белый дом, адресованное координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джону Кирби. Пригожин поинтересовался у американского чиновника причинами признания ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией.