«Я не верю»: Барецкий рассказал о посещении похорон Пригожина Барецкий заявил, что посетил похороны Пригожина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что посетил похороны бизнесмена Евгения Пригожина и общался с его родственниками. Он сообщил, что до сих пор не верит в смерть предпринимателя.

Я был на похоронах, на поминках. Я очень хорошо знаю родственников Пригожина. Говорил с родственниками, они грустные, расстроенные. Если я скажу правду, начнут меня подтягивать по разным вопросам. Что я могу сказать, многие не верят, я тоже не верю, если хотите услышать мое мнение. Я не верю, — сказал Барецкий.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не намерен посещать могилу бизнесмена. По словам парламентария, он, возможно, поучаствовал бы в похоронах Пригожина, если бы не события, произошедшие в конце июня

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников. Президент Владимир Путин на церемонии не присутствовал. С утра 30 августа к могиле бизнесмена начали пускать посетителей.

Бизнесджет Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Как выяснилось позднее, среди пассажиров был и предприниматель, и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Всего на борту находились десять человек, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ.